الناتو يتوقع مبادرات جديدة من الحلفاء لبرنامج ممول لدعم أوكرانيا عسكريا

الوكيل الإخباري- توقّع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الأربعاء، إعلان مبادرات جديدة من دول الحلف للمشاركة في البرنامج الأميركي المموّل من الحلفاء لدعم أوكرانيا عسكريًا، والذي أطلق في شهر آب الماضي.

