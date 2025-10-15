الناتو يتوقع مبادرات جديدة من الحلفاء لبرنامج ممول لدعم أوكرانيا عسكريا

وقال قبيل انطلاق أعمال اجتماع وزراء الدفاع في الحلف ببروكسل، إن البرنامج يشمل دعما عسكريا تموّله الدول الأعضاء، وقد تم الالتزام فيه بملياري يورو، مضيفاً أنه يتوقع انضمام دول جديدة إليه خلال الاجتماعات
-
أخبار متعلقة
-
منخفض جوي وأمطار غزيرة في 8 دول عربية نهاية الأسبوع - اسماء
-
اغتيال مسؤول عراقي شمالي بغداد
-
ترامب يقلد الراحل تشارلي كيرك أرفع وسام مدني أميركي
-
هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية
-
الصحة العالمية تعلن تعرض فريق تابع لها في أوكرانيا لهجوم
-
الشرع يزور روسيا اليوم وسيطالب بتسليم الأسد لمحاكمته في سوريا
-
اعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مباريات كأس العالم 2026
-
مندوب أمريكي: الناتو سيدلي بإعلان هام بشأن الأسلحة لأوكرانيا الأربعاء