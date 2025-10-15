الأربعاء 2025-10-15 02:08 م
 

الناتو يتوقع مبادرات جديدة من الحلفاء لبرنامج ممول لدعم أوكرانيا عسكريا

الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته
مارك روته
 
الأربعاء، 15-10-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-   توقّع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الأربعاء، إعلان مبادرات جديدة من دول الحلف للمشاركة في البرنامج الأميركي المموّل من الحلفاء لدعم أوكرانيا عسكريًا، والذي أطلق في شهر آب الماضي.

وقال قبيل انطلاق أعمال اجتماع وزراء الدفاع في الحلف ببروكسل، إن البرنامج يشمل دعما عسكريا تموّله الدول الأعضاء، وقد تم الالتزام فيه بملياري يورو، مضيفاً أنه يتوقع انضمام دول جديدة إليه خلال الاجتماعات

 
 
