استدعاء عمرو أديب للتحقيق

ويأتي البلاغ بعد تصريحات أديب التي قال فيها إن منصور "يقف وراء سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر"، ما تسبب في خسائر مالية للنادي، إلى جانب قوله إن "مرتضى منصور فكرة يجب أن تموت" — وهي العبارة التي أثارت جدلًا واسعًا على السوشال ميديا.
النيابة تراجع حاليًا محتوى الحلقة، تمهيدًا لسماع أقوال الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
