استدعاء عمرو أديب للتحقيق

الوكيل الإخباري- أمرت نيابة العجوزة باستدعاء الإعلامي عمرو أديب للتحقيق في بلاغات مقدمة ضده من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهم السب والقذف والتشهير، على خلفية تصريحات تلفزيونية.

ويأتي البلاغ بعد تصريحات أديب التي قال فيها إن منصور "يقف وراء سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر"، ما تسبب في خسائر مالية للنادي، إلى جانب قوله إن "مرتضى منصور فكرة يجب أن تموت" — وهي العبارة التي أثارت جدلًا واسعًا على السوشال ميديا.



النيابة تراجع حاليًا محتوى الحلقة، تمهيدًا لسماع أقوال الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.