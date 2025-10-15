الأربعاء 2025-10-15 02:09 م
 

"العمل والسكان النيابية" تخاطب وزير المياه بشأن تكرار حوادث الغرق في قناة الملك عبدالله

قناة الملك عبدالله
قناة الملك عبدالله
 
الأربعاء، 15-10-2025 01:33 م
الوكيل الإخباري-   تابعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بقلق بالغ الحوادث المتكررة في مجرى قناة الملك عبدالله بمناطق الأغوار، والتي أودت بحياة العديد من الأطفال والمواطنين خلال الأعوام الماضية، وآخرها الحادث المؤسف في منطقة دير علا الذي راح ضحيته ثلاثة أطفال أشقاء.اضافة اعلان


وفي مذكرة رسمية وجهتها اللجنة إلى وزير المياه والري، أكد رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان أن تكرار هذه الحوادث يستدعي تحركًا عاجلًا من الوزارة وسلطة وادي الأردن لوضع حلول جذرية تضمن حماية الأرواح، خصوصًا في المناطق السكنية القريبة من مجرى القناة.

وطالبت اللجنة بتزويدها بتقرير مفصل حول الإجراءات التي اتخذت عقب الحادث الأخير، والخطط الحالية والمستقبلية لتأمين القناة ومنع تكرار حوادث الغرق، إلى جانب توضيح حالة السياجات أو الحواجز المثبتة وأسباب تعرضها للتلف، ومدى التقدم في مشروع تحويل القناة إلى أنبوب مغلق.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مدير الأمن العام يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشيد بجهودها الميدانية والتوعوية والعلاجية

أخبار محلية مدير الأمن العام يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشيد بجهودها الميدانية والتوعوية والعلاجية

سيارات تابعة الصليب الأحمر

فلسطين الجيش الإسرائيلي: الجثة الرابعة لا تتطابق مع أي أسير

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية التنفيذ القضائي للمواطنين : اذا وصلتكم هذه الرسالة فهناك طلب قضائي واجب التنفيذ

الأمم المتحدة: يجب ضمان استمرار وقف إطلاق النار

فلسطين الأمم المتحدة: يجب ضمان استمرار وقف إطلاق النار

جانب من التكريم

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تكرم الفائزة بجائزة المرأة العربية عدلة الطويسي

قناة الملك عبدالله

شؤون برلمانية "العمل والسكان النيابية" تخاطب وزير المياه بشأن تكرار حوادث الغرق في قناة الملك عبدالله

5

فن ومشاهير استدعاء عمرو أديب للتحقيق

25

فن ومشاهير تصدرت المنصات.. ماذا اهدى محمد سامي لمي عمر؟ صور



 
 





الأكثر مشاهدة