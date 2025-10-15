تصدرت المنصات.. ماذا اهدى محمد سامي لمي عمر؟ صور

الوكيل الإخباري- أثار المخرج المصري محمد سامي جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن أهدى زوجته الفنانة مي عمر سيارة "رولز رويس" فارهة بمناسبة عيد ميلادها، في خطوة وُصفت من كثيرين بأنها "مبالغ فيها" و"استعراضية"، فيما اعتبرها آخرون "تعبيرًا لطيفًا عن الحب والنجاح".

🎁 هدية تثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل صور السيارة التي أهداها سامي لزوجته، والتي قُدّر ثمنها بين 360 إلى 400 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 19 مليون جنيه مصري، ما جعلها تتصدر الترند في مصر وعدد من الدول العربية.



لكن الهدية لم تمر مرور الكرام، إذ اشتعلت التعليقات بين مؤيد ومعارض.

بعض المغردين اعتبروا أن "الهدايا بين الأزواج شأن خاص ولا تستدعي هذا الهجوم"، بينما قال آخرون إن "الاستعراض بهذه الطريقة مستفز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".



🗣️ حديث السوشال ميديا

كتب أحدهم على "تويتر":

"ممكن أصدق الحب، بس مش لازم رولز رويس عشان تثبت مشاعرك!"

فيما علّق آخر على فيسبوك:

"يا جماعة كل واحد وفلوسه، الراجل ناجح وبيحب مراته، وإنت مالك؟"

وعلى إنستغرام، انتشرت صور السيارة وعلّق البعض:

"حد يهزر ويهديني أنا كمان؟ 😂"

🎙️ سامي يرد: "مش بخاف من الحسد.. ومي مش مادية"

في أول رد منه على الجدل، قال محمد سامي خلال ندوة صحفية:

"أنا مابعتش الساعة اللي جابتها مي.. كنت بهزر، ومش بخاف من الحسد، في ناس عندها أكتر ومحصّلهاش حاجة".

وأضاف عن السيارة:

"مش غريب بعد الشغل ده كله إني أجيب العربية دي. أنا مش موظف بدخل محدود، أنا بشتغل في الفن، وشغلي بيجيب فلوس، وربنا يكرم الناس كلها".

ودافع سامي عن زوجته قائلًا:

"مي مش مادية، مش بتحب دهب ولا بتطلب حاجة، حتى لو جبتلها شنطة بتقولي عندي. عجبتها العربية لما كانت بتصور، فقررت أجبها ليها.. وده قليل عليها".



💬 الخلاصة

بين من اعتبرها لفتة حب راقية، ومن هاجمها بوصفها مبالغة غير مبررة، يبقى اسم محمد سامي ومي عمر في واجهة الترند، مع استمرار التفاعل حول العلاقة بين الشهرة، المال، والحياة الخاصة.







