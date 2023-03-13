تخصيص 80 ألف دينار لمكافحة الآفات الزراعية في محافظة المفرق

الوكيل الاخباري - قال رئيس قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة المفرق المهندس طارق النوافلة إنه جرى تخصيص مبلغ 80 ألف دينار ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق للعام الحالي لمكافحة الآفات الزراعية.



وأضاف أنه جرى استدراج عدة عروض لشراء مبيدات زراعية تشمل 12 نوعا من المبيدات تغطي احتياجات المزارعين في المحافظة وتغطي نشاطات المديرية في مجال مكافحة الآفات الزراعية في كافة مواسمها، لافتا إلى أن جميع المبيدات متوفرة لكافة أنواع الآفات الزراعية وسيصار إلى مكافحة الآفات ضمن المزارع الصغيرة والمشاريع الزراعية المنزلية وتغطية بعض إعمال المكافحة في المشاريع الزراعية المتوسطة في حين سيتم تقديم النصح والإرشاد للمزارع الكبيرة نظرا لتوفر المبيدات فيها.

اضافة اعلان