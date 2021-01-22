تخفيضات في المؤسسة المدنية

الوكيل الاخباري -

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خفضت المؤسسة الاستهلاكية المدنية أسعار اكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، بنسب متفاوتة تتراوح من 5 الى 35 بالمئة، اعتبارًا من يوم غد السبت وحتى الرابع من شباط المقبل.وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن المؤسسة أجرت كذلك العديد من العروض الترويجية، اضافة الى تخفيض اسعار السلع التي ستكون متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات والوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة، داعياً المواطنين الى للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على ( الفيس بوك) للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.ودعا القضاة المواطنين مرتادي اسواق المؤسسة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.