تخفيضات وعروض في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 700 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من السبت وحتى مساء يوم الثلاثاء 3 تشرين أول المقبل، بنسبة تتراوح بين (50-5) بالمئة.



وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاه إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

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