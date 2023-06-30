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الجمعة، 30-06-2023 02:07 م

تخفيض أسعار البنزين والسولار لشهر تموز

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الوكيل الإخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الجمعة الموافق 30 حزيران اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 تموز المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيار الماضي.

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وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (5) فلسات/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (5) فلسات/لتر ، وانخفاض سعر السولار بمقدار (40) فلساً/لتر.


وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (895) فلساً /لتر بدلاً من (900) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1135) فلساً/لتر بدلاً من (1140) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح (675) فلساً/لتر بدلاً من (715) فلساً/لتر .


كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تموز المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر ، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

 




 

 


 

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