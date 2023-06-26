الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت اليوم الاثنين، أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من حزيران الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.

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وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من أيار سعرا بلغ 752.5 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 750.7 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.2 بالمئة.



كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 802.4 دولار للطن، مقابل 796.8 دولار للطن المسجل في أيار الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.7 بالمئة.



كما ارتفع سعر السولار من 639.6 دولار للطن إلى 653.7 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 685.1 دولار للطن إلى 706.5 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 3.1 بالمئة.



وارتفع سعر زيت الوقود من 413.2 دولار للطن إلى 424 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في حزيران الحالي الى 442.5 دولار للطن، مقارنة مع السعر المسجل في أيار الماضي والذي بلغ 555 دولارا للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 20.3 بالمئة.



من جهة أخرى، ارتفع معدل خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي ليصبح 75.2 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 74.3 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.2 بالمئة.