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الثلاثاء، 25-01-2022 01:31 م

تخوفات من تزامن المنخفض الجوي الأربعاء مع نهاية دوام الموظفين

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الوكيل الاخباري – عبر مواطنون عن تخوفهم من حدوث ازدحامات مرورية، يوم غدٍ الأربعاء، قد تمتد لساعات طويلة، بسبب تعمق المنخفض الجوي القطبي المتوقع خلال ساعات العصر، وبالتزامن مع انتهاء دوام موظفي القطاعين العام والخاص.

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وقالوا لـ " الوكيل الإخباري" إن التخوفات تأتي لمنع تكرار مشاهد الازدحامات والانزلاقات التي وقعت قبل أعوام على طريق المطار، وما شهدته تركيا قبل أيام، حين تقطعت السبل بالمواطنين على الطرقات بسبب تزامن عودة الموظفين إلى منازلهم مع الهطولات المطرية والثلوج المتوقعة غداً.


ودعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، للحيلولة دون وقع هذا الازدحام، من خلال إقرار انتهاء دوام موظفي القطاع العام قبل الساعة 3 عصراً، للتخفيف من حجم الأثر المروري، خصوصاً أن الكثير من الموظفين يعملون خارج المحافظات التي يقطنون بها.


مدير ادارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب، قال إن بداية الهطولات الثلجية ستكون على المملكة مع الساعة 2 من بعد ظهر يوم غدٍ الأربعاء.


وأشار آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" أن التساقطات الثلجية ستكون بدايتها على المرتفعات التي تزيد عن 1100 متر، ومن ثم تصل إلى 800 متر مع ساعات المساء.


وأوضح أنه سوف يسبق التساقطات الثلجية زخات من المطر، خاصة على الأجزاء الغربية من المملكة.


من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إن الحكومة تتابع الحالة الجوية أولا بأول.


وأضاف أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب بخصوص تقليص ساعات الدوام أو تعليقه ليوم غدٍ الاربعاء.


ووفقا للقراءات الجوية، تتأثر المملكة الاربعاء، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداُ من أصل قطبي و تتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء إلى غائمة، مع سقوط زخات من المطر، وتدريجياً يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة ، كما يتساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق سطح البحر، وتتراكم بشكل متفاوت حسب الارتفاعات.

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