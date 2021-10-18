تدشين خط طيران جديد بين عمان وواشنطن

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة تنشيط السياحة انطلاق رحلة طيران جديدة مباشرة من خلال شركة يونايتد إيرلاينز للطيران بين العاصمة الاميركية واشنطن والاردنية عمان، وتعد هذه الخطوة غاية بالأهمية كونها ستسمح بتسهيل زيادة الحركة السياحية من المسافرين الأميركيين للسفر إلى الأردن.

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وقال وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن شركة يونايتد إيرلاينز ستقدم رحلات مباشرة من واشنطن العاصمة إلى عمان ابتداء من 5 أيار 2022، بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع، حيث تعتبر هذه هي أول رحلة مباشرة تربط العاصمتين.



واضاف ان اعلان أول رحلة مباشرة تربط بين العاصمتين واشنطن وعمان، تعد خطوة كبيرة بمجال السياحة للمملكة، حيث أن ربط عمان بواشنطن سيسهم بتشجيع المسافرين الأميركيين على حجز تجربة سفر الى المملكة.