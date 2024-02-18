تدهور مركبة وتصادم شاحنتين على طرق خارجية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد الرحمن الحمادنة، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث على طرق خارجية، خلال 24 ساعة.

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وبيّن الحمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق إربد - عمّان، ما أدى إلى اصطدامها بالجزيرة الوسطية، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم على رفع العوائق عن الطريق.



وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين مركبتي شحن، على طريق ناعور- البحر الميت، حيث كانت احدى الشاحنات مُحملة بالبلاط، ما أدى إلى سقوط جزء من الحمولة على الطريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم رفع العوائق، وإعادة فتح حركة السير بشكل طبيعي أمام المركبات.



ودعا الحمادنة السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، وعدم تجاوز السرعات المُقررة، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطرة، خاصة التجاوز الخاطئ، والابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة.