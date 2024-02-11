اصابة بتصادم مركبتين على طريق البحر الميت

الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث والمعوقات على طرق خارجية.

اضافة اعلان



وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق البحر الميت، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الشونة.



وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم آخر بين مركبتين على طريق إربد - عمّان، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم رفع العوائق عن الطريق.



وحول أبرز المعوقات، قال الصمادي إنه تم التعامل مع سقوط حفارة كانت مُحملة على "مركبة ونش" بعد جسر النعيمة باتجاه إربد، حيث نشبت الحفارة باسلاك الكهرباء ما أدى إلى سقوطها وانقطاع الاسلاك، وتم إغلاق الطريق مؤقتاً لحين رفع العوائق، وإعادة فتح السير أمام المركبات.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع حريق شب بمقدمة مركبة، نتيجة تماس كهربائي على طريق جرش - الزرقاء، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.