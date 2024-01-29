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الإثنين، 29-01-2024 08:21 ص

وفاة شخص و6 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد الرحمن الحمادنة، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، أنه تم التعامل مع عدد من الحوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي نتج عنها وفاة شخص وإصابة 6 آخرين. اضافة اعلان


وبيّن الحمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل مع حادث تدهور وصدم مركبة بعامود انارة، على طريق الزرقاء باتجاه المنطقة الحرة، ونتج عن الحادث وفاة شخص واصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي. 

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب مركبة على شارع البتراء من مدينة الرمثا باتجاه إربد، ونتج عن الحادث 4 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس.

وأشار الحمادنة إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات على طريق  إربد - عمّان، قرب سيل جرش، ونتج عن الحادث اضرار مادية فقط، وتم رفع العوائق. 

وأوضح أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 5 مركبات، قرب جسر سلحوب، ونتج عن الحادث اضرار مادية فقط.

 




 

 


 

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