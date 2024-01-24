10 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية

الوكيل الإخباري -

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قال النقيب عبد الرحمن حمادنة، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، التعامل مع عدد من الحوادث، والتي نتج عنها 10 إصابات مختلفة.وبيّن حمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل فجر اليوم، مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الممر التنموي، ونتج عنه 8 إصابات متوسطة، تم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي.وأضاف أنه تم التعامل مع حادث دهس على طريق إربد - عمّان، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها من خلال الدفاع المدني لمستشفى جرش الحكومي.وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، على طريق دير علا - الشونة الجنوبية، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها لمستشفى الشونة الجنوبية.ودعا حمادنة السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطرة، خاصة مع الأحوال الجوية التي تمر بها المملكة.