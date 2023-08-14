تدهور مركبتي شحن على الطريق الصحراوي واوتوستراد الزرقاء

الوكيل الإخباري - تعامل إدارة الدوريات الخارجية، خلال 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث، أبرزها التعامل مع تدهور ديانا محملة بمادة الدهان على الطريق الصحراوي بعد مدينة الحجاج باتجاه الحسينية، نتج عنها انسكاب الحمولة على الشارع العام وإعاقة لمسرب من الطريق، وتم التعامل مع الأثر المروري، وتم رفع المركبة وإزالة مخلفات الحادث عن الشارع العام وإعادة حركة السير الى طبيعتها.



وقالت الإدارة خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن محمل بمادة الحجر على طريق اتوستراد الزرقاء - المفرق باتجاه الزرقاء نتج عنه إغلاق حركة السير بالكامل باتجاه الزرقاء، وتم رفع المركبة و مخلفات الحادث من الحجارة عن الشارع العام.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع عدد من ملاحظات أبرزها تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة الغبار ضمن اختصاص الطريق الصحراوي تحديداً ( ضبعة، محطة الزميلة الأمنية، مثلث ام الرصاص، سواقة ،القطرانة ) حيث وصل مدى الرؤية في بعض المناطق من 100_200 متر وتم تكثيف الدوريات في المواقع المذكورة للدلالة و الإرشاد .

اضافة اعلان



ودعا مندوب الدوريات الخارجية مستخدمي الطرق في ظل الظروف الجوية السائدة وبخاصة على الطريق الصحراوي والطرق الشرقية إلى القيادة بحذر وتمهل وانتباه والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق في حال وجود الغبار وعدم توقف المركبات على الطرق لضمان انسيابية حركة السير وتجنب وقوع الحوادث .