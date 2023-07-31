الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

اطلاق أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

توضيح حكومي حول قرار منع بيع الخبز بالمحال التجارية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

شؤون المرأة تختتم برنامج التوجيه لعضوات المجالس المنتخبة

هذه المخالفات التي تُحجز فيها سيارتك بمشروع قانون السير الجديد

الملك يفتتح مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية بالزرقاء

الأمن السيبراني: 125 حادث تجسس في الربع الأول من العام الحالي

الاردن يدين التفجير الذي وقع في باكستان

الأرصاد: تموز 2023 يحتل الترتيب الثالث خلال 100 عام بارتفاع درجات الحرارة

الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي الوعد الحق2 - صور

الإثنين، 31-07-2023 03:57 م

الملك يفتتح مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية بالزرقاء

64c7b01cd6510


الوكيل الإخباري - افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية بمحافظة الزرقاء، التي تضم 1032 شقة خصصت لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

اضافة اعلان


وأقيمت المدينة السكنية على مساحة 288 دونما ضمن الأراضي المخصصة للقوات المسلحة الأردنية، وأنشئت بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.


واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير الإسكان العسكري العميد المهندس عمار الصرايرة عن المشروع الذي يضم 99 بناية تتوزع فيها الشقق بمساحات مختلفة، صممت وفق أحدث المعايير الهندسية والفنية.


وجال جلالة الملك في عدد من الشقق ومرافق المدينة، التي تضم مسجدا ومخازن تجارية، إضافة إلى مناطق ترفيهية وألعاب أطفال بمساحة إجمالية بلغت 14 دونما.


ويتميز موقع المدينة السكنية، الذي يبعد مسافة 20 كيلومترا عن العاصمة، بقربه من الخدمات والجامعة الهاشمية وطريق الزرقاء - المفرق.


وحضر الافتتاح نائب رئيس أركان القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن أحمد بن طحنون آل نهيان، والسفير الإماراتي في عمان الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة في البلدين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64c7bcb48e8b1

إنقاذ سلحفاة بحرية علقت بقنوات تبريد المنطقة الصناعية بالعقبة

358146105_617488710514668_2977039767210259768_n

اطلاق أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

72023291408252529891

توضيح حكومي حول قرار منع بيع الخبز بالمحال التجارية

63826413695867662011

رئيس الأركان يستقبل نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

1690809648146

الخلايلة يفتتح مسجد المرحوم عادل القاسم في المفرق

5202399599384950749

شؤون المرأة تختتم برنامج التوجيه لعضوات المجالس المنتخبة

أخبار متعلقة
920213112542595785188

وفاة طفلة واصابة شخصين بحادث تدهور مركبة على طريق المفرق

1689794694686

ندوة بعنوان الرصيفة في عيون الهاشميين

e94e5985-b3a5-4228-909f-270e51c22e8d

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل عامر في الزرقاء

11218

بيان هام من الجمارك حول شطب المركبات في جمرك حرة الزرقاء

WhatsApp Image 2023-06-25 at 10.09.18 AM

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

64a9c07e582e7

رئيس مجلس الأعيان: التحديات الاقتصادية تشكل أولوية وطنية عند الملك