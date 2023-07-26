وفاة طفلة واصابة شخصين بحادث تدهور مركبة على طريق المفرق

الوكيل الإخباري -

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توفيت طفلة واصيب شخصين آخرين ، إثر تعرضهم صباح اليوم لحادث تدهور مركبة على طريق المفرق - الزرقاء.وقال مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام اليوم الأربعاء، انه تم التعامل مع الحادث من خلال المجوعات الميدانية المختصة واخلاء الوفاة واسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .ودعا السائقين الى ضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.