تربية اربد تطلق مبادرة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان

الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد، اليوم الثلاثاء، حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان، وذلك ضمن برامج التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومركز الحسين للسرطان.

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وأكد مدير مديرية التربية الدكتور محمد المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) دعم المديرية لمثل هذه المبادرات، كونها تعزز حسّ المبادرة والتعاون وترفع القيم الإنسانية والأخلاقية عند طلبة المدارس وتخلق ثقافة مبنية على الوعي.



ودعا ضباط ارتباط المبادرة في جميع مدارس مديرية اربد إلى التنسيق مع مديري ومعلمي المدارس والمجتمع المحلي، لتفعيل الحملة والتواصل مع طلبة المدارس لغرس حب عمل الخير ومساعدة الآخرين، لتخفيـف أعباء المعيشة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا لدى مرضى السرطان.



وثمن المومني جهود الأسرة التربوية والتعليمية وكل من أسهم بإنجاح المبادرة خلال الأعوام السابقة، والمتمثلة بتوفير الدعم المعنوي والاجتماعي لمرضى السرطان.





