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الإثنين، 15-05-2023 06:13 م

تربية الأغوار الجنوبية تطلق مبادرة "دربك آمن"

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية تربية لواء الأغوار الجنوبية، اليوم الاثنين، مبادرة بعنوان "دربك آمن".

وأكد مدير عام شركة البرومين سامر عصفور خلال رعايته إطلاق المبادرة، جاهزية إدارة الشركة في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم بخدمة العملية التربوية والتعليمية، وتحسين البنية التحتية في المنطقة، مشيرا إلى أن الشركة قدمت منحا دراسية للطلبة المتفوقين لإكمال دراستهم الجامعية، ودورات تدريبية في جميع المجالات لأبناء اللواء.

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