الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يعزي بوفاة الملازم أول الزعبي والرقيب الشريدة

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

تفاصيل آلية دعم المحروقات لمشغلي النقل العام

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين خلال سفره للعلاج في الأردن

تفاصيل الحكم على موظف زور كتاباً لوزارة الداخلية

%97 نسبة الإنجاز في بناء 5 مدارس حكومية جديدة في جرش

الكرملين: الولايات المتحدة تختار طريق المواجهة مع الصين

العالم خسر 72 مليار دولار بسبب الكوارث الطبيعية خلال 2022

الاحتلال يسلم إخطارات هدم ووقف عمل وبناء في كفر الديك

مجلس أمانة عمّان يصادق على مسودة تعليمات رخص المهن - تفاصيل

الثلاثاء، 02-08-2022 04:27 م

تربية الجيزة تكرم مدارس حققت الإعتماد الصحي

M63A8879


الوكيل الإخباري - كرّمت مديرية تربية لواء الجيزة، اليوم الثلاثاء، المدارس التي حققت المستويات في الاعتماد الصحي، والبرنامج الوطني للمدارس الصحية.

اضافة اعلان


وقال مدير التربية الدكتور جمال الحناوي، خلال رعايته الحفل، إن عدد المدارس التي حققت مستويات الاعتماد الصحي بلغ 4 مدارس، هي مدرسة الرامة الثانوية المختلطة المستوى الذهبي 4، ومدرسة أم قصير الثانوية المختلطة المستوى الذهبي 4، ومدرسة نسيبة المازينة الثانوية المختلطة المستوى البرونزي، ومدرسة الجيزة الثانوية للبنين المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للمدارس الصحية.


وأشار إلى أن المديرية تسعى إلى زيادة أعداد المدارس المشاركة في البرنامج خلال السنوات المقبلة، مما ينعكس على الأثر الصحي وتحسين الخدمات والأدوات الصحية لتلك المدارس.


يذكر أن برنامج الاعتماد الوطني للمدارس الصحية، والتي تشرف عليه الجمعية الملكية للتوعية الصحية، وتنفذه بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، يعزز البيئة الصحية في المدارس، ويوفر أداة تعليمية وتوجيهية يمكن استخدامها بشكل دائم، ويمنح فرصا للتميز والمقارنة بين المدارس المشاركة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202219184920612986409

الملك يعزي بوفاة الملازم أول الزعبي والرقيب الشريدة

9

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

27753_5_1631435780

تفاصيل الحكم على موظف زور كتاباً لوزارة الداخلية

62e90f9da0634

%97 نسبة الإنجاز في بناء 5 مدارس حكومية جديدة في جرش

888888992

جامعة اليرموك تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس في كلية الشريعة

LkDVASpZJZsJQwLmLy9HlzG6XrSzMYVbZYIp7tt1

مجلس أمانة عمّان يصادق على مسودة تعليمات رخص المهن - تفاصيل

أخبار متعلقة
0L5A8949

هام من الضمان حول برنامج استدامة ++

2

اربد: مواطنون يشكون من عدم شمول فواتيرهم بدعم الكهرباء

62c2c3f0d7a9d

طرح عطاء تشغيل المرحلة 2 من مشروع باص عمّان

محل اواعي

ارتفاع أسعار الألبسة مع قرب حلول العيد في معان

62ba1f3f56573

بعد حادثة العقبة.. القرالة مديرا عاما لشركة إدارة وتشغيل الموانئ

قققققق

وكلاء السياحة: تراجع بنسبة السياحة الداخلية قـُبيل العيد