تربية الجيزة تكرم مدارس حققت الإعتماد الصحي

الوكيل الإخباري - كرّمت مديرية تربية لواء الجيزة، اليوم الثلاثاء، المدارس التي حققت المستويات في الاعتماد الصحي، والبرنامج الوطني للمدارس الصحية.

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وقال مدير التربية الدكتور جمال الحناوي، خلال رعايته الحفل، إن عدد المدارس التي حققت مستويات الاعتماد الصحي بلغ 4 مدارس، هي مدرسة الرامة الثانوية المختلطة المستوى الذهبي 4، ومدرسة أم قصير الثانوية المختلطة المستوى الذهبي 4، ومدرسة نسيبة المازينة الثانوية المختلطة المستوى البرونزي، ومدرسة الجيزة الثانوية للبنين المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للمدارس الصحية.



وأشار إلى أن المديرية تسعى إلى زيادة أعداد المدارس المشاركة في البرنامج خلال السنوات المقبلة، مما ينعكس على الأثر الصحي وتحسين الخدمات والأدوات الصحية لتلك المدارس.



يذكر أن برنامج الاعتماد الوطني للمدارس الصحية، والتي تشرف عليه الجمعية الملكية للتوعية الصحية، وتنفذه بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، يعزز البيئة الصحية في المدارس، ويوفر أداة تعليمية وتوجيهية يمكن استخدامها بشكل دائم، ويمنح فرصا للتميز والمقارنة بين المدارس المشاركة.