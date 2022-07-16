هام من الضمان حول برنامج استدامة ++

الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت الزراعية بما في ذلك الحيازات الزراعية ودور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الصغيرة والمطاعم الشعبية غير المسجلة على أنها سياحية إلى الاستفادة من برنامج (استدامة ++) الذي أطلقته نهاية حزيران الماضي والممول من مملكتي هولندا والنرويج و برعاية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والذي يشمل العمال الأردنيين وغير الأردنيين.

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وأوضحت المؤسسة أنه يشترط لشمول المنشآت في البرنامج أن تكون مشمولة بأحكام القانون بتاريخ 1/6/2021 أو أي تاريخ يليه وأن يكون لديها (10) عمال فأقل بذلك التاريخ أو أي تاريخ يليه في حال كان شمول المنشأة بعد هذا التاريخ وأن تكون ضمن الفئات المشمولة في البرنامج، ويشترط لاستفادة المؤمن عليه من البرنامج أن لا يزيد أجره الخاضع للاقتطاع على 500 دينار، وأن لا يكون مشمولاً في المنشأة المستفيدة قبل تاريخ 1/6/2022 وكذلك أن لا يكون قد استفاد مسبقاً من برنامج استدامة أو أي برنامج منبثق عنه، أو برنامج دعم الكُلف التشغيلية أو برنامج حافز، أو البرنامج الوطني للتشغيل.



وأشارت المؤسسة أنه من خلال هذا البرنامج الذي يستمر على مدار (18) شهراً يتم دعم الأجور بحيث يصرف للمستفيدين من البرنامج للعاملين في المنشآت دعم مقطوع بواقع (100) دينار لمدة ثلاثة أشهر تصرف في الشهر الثالث والعاشر والخامس عشر، وبحيث يقسم دعم الأجور مناصفة بين صاحب العمل والعامل بواقع (50) ديناراً لكل منهما.



وأضافت المؤسسة بأن الدعم الآخر المقدم من البرنامج يتمثل بالمساهمة في دعم اشتراكات الضمان بنسبة (50%) منها للأشهر التسعة الأولى وبسقف 30 ديناراً شهرياً وبنسبة (25%) منها للأشهر التسعة اللاحقة وبسقف 15 ديناراً شهرياً، بحيث يوزع الدعم بين العامل والمنشأة كل حسب نسبته من الاشتراكات المستحقة.



وبينت المؤسسة بأنه يتاح للمنشآت تسجيل (10) عمال كحد أعلى للاستفادة من البرنامج ويستثنى من ذلك الحيازات الزراعية حيث يجوز لها تسجيل العاملين لديها مهما بلغ عددهم على أن يتم شمولهم لديها بكافة التأمينات الاجتماعية.



وعن آلية الاستفادة من برنامج (استدامة ++) للمنشآت التي تنطبق عليها الشروط، بينت المؤسسة أنه بإمكان ضابط ارتباط المنشأة الدخول على حساب المنشأة على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة واختيار خدمة برنامج (استدامة ++) وتعبئة الطلب وإرساله.



