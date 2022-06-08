تربية الرمثا تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا اليوم الأربعاء، مسيرة احتفالية بمناسبة عيد الاستقلال الـ76.



وانطلقت المسيرة التي جاءت تحت عنوان مسيرة الولاء والانتماء من أمام المديرية يتقدمها موسيقات القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي والكشافة والمرشدات إلى مسرح مدرسة مصعب بن عمير الثانوية للبنين بحضور الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة ومتصرف لواء الرمثا الدكتور طايل المجالي ومديرة التربية والتعليم ليزا حجازي ومدير شرطة الرمثا العقيد خليل وريكات والنائب امال الشقران، ونخبة من قيادات مدينة الرمثا ومديري الدوائر الحكومية ، وأعضاء مجلس اللامركزية وموظفي المديرية ومديري ومديرات المدارس وأعضاء مجلس التطوير التربوي.

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