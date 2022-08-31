تربية المفرق توفر ألف مقعد لمدارسها بعد صيانتها

الوكيل الاخباري - قال مدير تربية لواء قصبة المفرق الدكتور أسامة شديفات، إنه تم صيانة 1000 مقعد دراسي من خلال مدرسة المفرق الصناعية وذلك ضمن توجه المديرية في سياق صيانة الاثاث المدرسي تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.



وأضاف في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء أن أعمال الصيانة شملت مقاعد الطلبة التي تحتاج لذلك في عدد من مدارس اللواء لتوفير بيئة مدرسية مناسبة للطلبة داخل الغرفة الصفية، مشيرا في ذات السياق إلى أنه تم ومن خلال مدرسة المفرق الصناعية تصنيع 490 مقعدا وتوزيع 300 منها على مدارس اللواء، فيما تم منح 190 مقعدا لمديرية التربية والتعليم في عين الباشا.

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