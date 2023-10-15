تربية لواء القويسمة تُشارك في فعاليات الورشة التوعوية في مجال الأمن السيبراني

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

شاركت مُديريّة التربيّة والتعليم للواء القويسمة في الورشة التوعويّة الخاصة بالأمن السيبراني والمُنظمة من قبل وزارة التربيّة والتعليم وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني، والتي عُقدت في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات لأقسام الإعلام وتكنولوجيا التعليم والمعلومات.وركزت الورشة على تعريف الأقسام المعنيّة بالأمن السيبراني وأهميّته والمخاطر التي تواجه المُستخدمين على شبكة الإنترنت، والتهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز وحمايّة شبكات الإنترنت التي يستخدمونها داخل الوزارة، والحرص على سريّة البيانات وعدم تناقل الأرقام السريّة للأجهزة واستخدام الروابط من الجهات غير المعروفة قبل التحقق منها.ويُشار إلى أن الورشات التوعويّة في مجال الأمن السيبراني والمُنظمة من قبل وزارة التربيّة والتعليم، تُعنى في حمايّة الأنظمة الإلكترونيّة والشبكات والبيانات من التهديدات السيبرانيَة والاختراقات، وحمايّة المعلومات الرقميّة وتدريب المُستخدمين على الوعي السيبراني للكشف المُبكر عن الاختراقات.