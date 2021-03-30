ترجيح بدء تخفيف إجراءات الحكومة وحظر التجول في هذا الموعد

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الثلاثاء، 30-03-2021 03:45 م

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشة، الثلاثاء، إن الأردن ما زال في المنطقة الحمراء في تفشي وباء كورونا.
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وأضاف الخرابشة، عبر التلفزيون الأردني، أن اجمالي حالات كورونا ما يقارب 600 ألف إصابة وإجمالي الوفيات ما يزيد عن 6600 حتى مساء يوم امس.

وبيّن، أنه في حال استمرار النمط في نسبة الفحوصات الإيجابية وعدد الحالات بالانخفاض، وقتها يمكن القول إننا وصلنا ذروة الوباء في الأسبوع الثاني عشر الذي انتهى الجمعة الماضية.

ونوه الخرابشة إلى أنه وفي الموجة الأولى للوباء وصل الأردن الذروة بعد 8 أسابيع من بدايتها، معتقدا أننا وصلنا الذروة في الموجة الثانية بنهاية الأسبوع الثامن أي الجمعة الماضية.

وتوقع استقرار الموجة الحالية التي تشهدها المملكة بعد 8 أسابيع وتعود نسبة الفحوصات الإيجابية دون 5 بالمئة؛ وذلك استنادا لمؤشرات الموجة الأولى من الوباء التي ضربت المملكة في نهاية العام الماضي.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين في تصريحات صحفية يوم امس انه عندما تصل نسبة الايجابية بفحوصات كورونا إلى 5% سيتم اعادة النظر بكافة الاجراءات ومنها حظر التجول . 

 




 

 


 

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