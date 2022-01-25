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الثلاثاء، 25-01-2022 06:04 م

ترحيل القاطنين قرب مجاري السيول في الأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - أوعز متصرف لواء الأغوار الشمالية، رئيس لجنة السلامة العامة، الدكتور علي الحوامدة، الثلاثاء، بترحيل المواطنين القاطنين بالقرب من مجاري الأودية والسيول تحسباً من خطورة تشكل السيول خلال المنخفض الجوي المتوقع.

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وقال الحوامدة إن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع لجنة السلامة العامة، بدأت اليوم بتحذير المواطنين القاطنين بالمناطق المنخفضة قرب الأودية ومجاري السيول، وخاصة من مربي المواشي القاطنين في بيوت الشعر، بضرورة الالتزام بالابتعاد عن مساكنهم خلال المنخفض الجوي حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.


ودعا المواطنين للتعاون مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات الوقائية، لافتاً إلى وقوع عدد من الحوادث خلال مواسم الشتاء الماضية نجم عنها أضرار مادية للقاطنين قرب مجاري الأودية والسيول.


واكد الحوامدة جاهزية مختلف الدوائر المعنية والبلديات للتعامل مع أية ظروف طارئة خلال الظروف والجوية.

 

(بترا)

 




 

 


 

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