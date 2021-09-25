ترقب شعبي لقرار حكومي هام بشأن الجرعة الثالثة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يترقب الأردنيون قرار الحكومة بشأن الجرعة المعززة للقاح المضاد لفيروس كورونا ، على ضوء ما صرّح به استشاري الاوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي في وقت سابق (أنقر هنا ) .

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وبين حجاوي ، حينها أن لجنة الأوبئة تدرس التوجه إلى تطعيم الأردنيين بالجرعة الثالثة خلال الفترة القادمة، وفق دراسات عالمية في هذا الشآن.

وأوضح في وقت سابق عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، أن نظرية المؤامرة استحوذت على فئة كبيرة من المواطنين ، دون النظر إلى أهمية تلقي اللقاح للتخلص من جائحة كورونا، الأمر الذي تسبّب بالتقليل من أهمية التطعيم.



وتابع " اللقاح هو الحل الأمثل للتخلص من الجائحة ، ويتم دراسة تطعيم فئة طلاب المدارس الأقل من 15 عاما حيث يشكلون ما نسبته 31% من سكان المملكة، ومن الأجدر أن يتم تطعيمهم".



وشدّد على أهمية إعطاء اللقاح لفئة كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة ، مبينا أن اللقاح يساهم في تعزيز المناعة لدى الرئة لمواجهة الأمراض الموسمية الأخرى .



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