لجنة الاوبئة توضح حول وجود طفرات جديدة لفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي ان المملكة تشهد استقرارا بالوضع الوبائي بالرغم من دخولنا بالموجة الثالثة وهناك استقرار بنسب الفحوصات الايجابية وانخفاض بحالات الوفاة والاصابات دون الالف .



وبين ان الطفرات المسجلة لدى منظمة الصحة العالمية اربعة ابرزها المتحور " دلتا " ومايتم الترويج له عبر وسائل الاعلام عن وجود طفرات جديدة لايستند الى اي اسس علمية .

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