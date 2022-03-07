هام لسائقي وسائط النقل العام: لا تصريح إلا بشمول السائق بالضمان

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، إن مباحثات تجري حالياً مع أمانة عمّان الكبرى لتوقيع مذكرة تفاهم لتسريع شمول سائقي التاكسي و" السرفيس " والتطبيقات الذكية بمظلة الضمان الاجتماعي.

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وقال الناطق الإعلامي بأسم المؤسسة شامان المجالي، إن مذكرة التفاهم تنص على عدم إصدار تصريح واسطة النقل إلا بشمول السائق بالضمان.



وأوضح أنه يجري الترتيب حاليا مع هيئة تنظيم النقل البري لتنظيم شمول السائقين في المحافظات بمظلة الضمان الاجتماعي . المملكة

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