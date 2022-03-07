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الإثنين، 07-03-2022 02:29 م

390 ألف مؤمن عليها مشتركة فعّالة بالضمان الإجتماعي في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي إن نظام الحماية الإجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة عزّز من حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص.

وأضافت المؤسسة، خلال احتفالها باليوم العالمي للمرأة، أن 390 ألف مؤمن عليها مشتركة فعّالة بالضمان الإجتماعي من ضمنهن 26635 مشتركة اختيارياً، و 50394 متقاعدة من الضمان . 

وبينت أنه يوجد 60 ألف مؤمن عليها استفادت من تأمين الأمومة و 72 ألف مؤمن عليها حصلت على بدل تعطل عن العمل. 

وأشارت المؤسسة إلى أنه يوجد 5414 مؤمناً عليها استفادت من بدل الرعاية المنزلية و 344 مؤمناً عليها استفادت من بدل الرعاية عن طريق دار الحضانة، الى جانب 109 آلاف وريثة فعّالة مستحقة لحصة من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية

وأكدت المؤسسة أن منظومتنا الإلكترونية والإجرائية جاهزة لإطلاق الخدمات التأمينية الاستباقية وأولها مع بدل إجازة الأمومة.

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