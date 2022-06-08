ترقيات أكاديمية في الجامعة الهاشمية

الوكيل الإخباري - قرر مجلس عمداء الجامعة الهاشمية في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٨ برئاسة الأستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون رئيس الجامعة ترقية كل من:

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- الدكتور شادي صالح نعامنة، الأستاذ المشارك في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في كلية الآداب إلى رتبة أستاذ، والدكتور "نعامنة" حاصل على درجة الدكتوراه من Oklahoma University, USA. عام ٢٠١١.

- الدكتور بلال علي أبو الفول، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور "أبو الفول" حاصل على درجة الدكتوراه من University of Akron, USA، عام ٢٠٠٤.

- الدكتور معتصم محمد اللطايفة، الأستاذ المساعد في قسم الجراحة العامة والخاصة في كلية الطب البشري إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور "اللطايفة" حاصل على درجة الدكتوراه من University of Louisville, USA، عام ٢٠١١.