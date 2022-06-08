الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن العام : ضبط المتسبب بحريق الكمالية

محمد اربيحات مبارك ترفيعك لرتبة نقيب

مذكرة تفاهم بين اليرموك والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

دورة تدريبية في الأمن السيبراني بالطفيلة

Aspire تحتفل بذكرى تأسيسها العشرين وتتطوّر لشركة خدمات متكاملة لتكنولوجيا المعلومات

الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين غدا

وفاة واصابة خطيرة بمشاجرة في العقبة

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية - أسماء

الضمان يوضح حول حسابات رواتب المتقاعدين في البنوك

الصحة العالمية: معظم إصابات جدري القرود بين الرجال

الأربعاء، 08-06-2022 04:48 م

ترقيات أكاديمية في الجامعة الهاشمية

main_image62a06af5d11b0


الوكيل الإخباري - قرر مجلس عمداء الجامعة الهاشمية في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٨ برئاسة الأستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون رئيس الجامعة ترقية كل من:

اضافة اعلان


- الدكتور شادي صالح نعامنة، الأستاذ المشارك في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في كلية الآداب إلى رتبة أستاذ، والدكتور "نعامنة" حاصل على درجة الدكتوراه من Oklahoma University, USA. عام ٢٠١١.

 

- الدكتور بلال علي أبو الفول، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور "أبو الفول" حاصل على درجة الدكتوراه من University of Akron, USA، عام ٢٠٠٤.

 

- الدكتور معتصم محمد اللطايفة، الأستاذ المساعد في قسم الجراحة العامة والخاصة في كلية الطب البشري إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور "اللطايفة" حاصل على درجة الدكتوراه من University of Louisville, USA، عام ٢٠١١.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الأمن العام : ضبط المتسبب بحريق الكمالية

ما_هي_ضربة_الشمس

كيف تسعف مصابا بضربة شمس؟.. الدفاع المدني يجيب

62022618366999484528

مذكرة تفاهم بين اليرموك والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

82851580_2731022680285079_444548528388177920_n

العلوم والتكنولوجيا تنظم محاضرة عن تصميم المساقات

وزارة الصحة

الصحة: عمليات الأنف والأذن والحنجرة تُجرى بأعلى مستوياتها

62022718058377035596

دورة تدريبية في الأمن السيبراني بالطفيلة

أخبار متعلقة
1654685298550

قراءة في الجمعية الفلسفية لكتاب المثقفون في الحضارة العربية

6089641b08859

هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص جامعية

0L5A1065

إصابة بحادث تصادم على إشارة الجامعة الهاشمية

باص3

النقل البري: تركيب كاميرات في المجمعات والحافلات

-52984506

13 باخرة قمح وشعير تصل الاردن خلال الخمس شهور القادمة

fire-hydrant

الدفاع المدني يكشف أهمية نقطة الهيدرنت وسبب وجودها