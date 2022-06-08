قراءة في الجمعية الفلسفية لكتاب المثقفون في الحضارة العربية

الوكيل الإخباري - عرض الدكتور أحمد العجارمة في الأمسية الأسبوعية الثقافية للجمعية الفلسفية الأردنية، أمس الثلاثاء لقراءة حول مفهوم المثقف كما يقدمه المفكر العربي محمد عابد الجابري من خلال كتابه "المثقفون في الحضارة العربية".

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وتناول العجارمة في محاضرته التي أدارتها الدكتورة آمال جبور، التأصيل لهذا المفهوم في الحضارة العربية من خلال تتبع نشأة هذا المفهوم في سياق الحضارة الأوروبية والظروف التي أحاطت بتشكيله، والمنهجية التي أتبعها الجابري في تأصيله وإضفاء المشروعة على استخدامه في الحضارة العربية، والتحليل التاريخي الذي قدمه الجابري في كتابه لمحنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، وأسباب هاتين الحادثتين اللتين ردهما لا لأسباب دينية ظاهرة، وإنما لممارسة سياسية من خلال العقيدة والدين.