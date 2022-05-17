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الثلاثاء، 17-05-2022 01:53 م

النقل البري: تركيب كاميرات في المجمعات والحافلات

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة أن الهيئة ستستخدم كاميرات في عدد من المجمعات لسرعة المتابعة والرد السريع، كذلك تركيب كاميرات داخل الحافلات لمراقبة السرعة والسعة وأية ملاحظات أخرى ومتابعتها وإيجاد الحل المناسب لها.

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وقال الحباشنة في لقاء مع رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبد الحق الزبون، أن الهيئة في طور الإعداد لإدخال خدمة تحصيل واحتساب الأجرة الإلكتروني في جميع الحافلات.


وأوضح أن الهيئة تهدف إلى تنظيم النقل البري وخدماته والرقابة عليها وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري.


من جهته اثنى الزبون على جهود الهيئة الكبيرة في التحسن الكبير في خدمة المواصلات ومتابعتها الحثيثة لكافة الملاحظات الواردة من الطلبة وأشاد بجهود مدير عام الهيئة وكافة العاملين فيها، ومديرة هيئة النقل البري في الزرقاء المهندسة لبنى عبدالهادي.

 

وقال إن الجامعة والهيئة فريق واحد يعمل لمصلحة طلبة الجامعة والمحافظة على سلامتهم وراحتهم بتوفير خدمة نقل مناسبة لكل طالب جامعي.

 


وبين إن الجامعة تضم أكثر من (28) ألف طالب يتوزعون على مختلف محافظات المملكة مشيرا إلى أن الجامعة تتوقع زيادة عدد طلابها العام الجامعي القادم ليصل إلى أكثر من (30) ألف طالب وهؤلاء يحتاجون إلى زيادة وتعزيز عدد الحافلات العامة على مختلف الخطوط الناقلة.

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