انطلاق المنتدى الإقليمي لقادة المحميات في عجلون

الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الأربعاء، في محمية غابات عجلون، فعاليات المنتدى الإقليمي لقادة المحميات، بدورته السابعة، والذي تنظمه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

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وقال أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، إن الأردن يعتبر من البلدان الرائدة في مجال حماية البيئة والطبيعة، وتعتبر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة شريكا استراتيجيا للوزارة لتعزيز حماية البيئة، مبينا أن الأردن وقع العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية لحماية التنوع الحيوي وضمان الاستخدام المستدام لعناصره.



وأضاف أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، على اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية التنوع الحيوي، مثمنا جهود المشاركين لفتح أطر التعاون والتشاركية مع المستويات الوطنية والإقليمية لتبادل الخبرات وتحديد احتياجات إدارة المناطق المحمية.