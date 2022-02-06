الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

لمنع اختلاط الأنساب.. اليابان تعدّل قانوناً مدنياً تحدّث عنه القرآن الكريم قبل 1400 عام

موجة كورونا الرابعة تسجّل ارتفاعاً لافتاً في أسرّة العناية الحثيثة مع وجود أكثر من 137 ألف حالة نشطة

ورشة تقييمية لمساعدي مدراء المدارس بالمزار الجنوبي

وزيرة الثقافة تنعى المخرج المسرحي حسين نافع

كندا تسجل 123 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة بكورونا

بالأسماء.. قائمة بمراكز التطعيم ضد فيروس كورونا الاثنين

باكستان: مقتل 5 جنود بهجوم عبر الحدود مع أفغانستان

القضاء العراقي يوقف ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية

تسجيل 601 حالة عقر بالزرقاء خلال العام الماضي

الملك يتلقى برقيات بالذكرى 23 ليوم الوفاء والبيعة

الأحد، 06-02-2022 09:05 م

تسجيل 601 حالة عقر بالزرقاء خلال العام الماضي

عقر-الكلاب


الوكيل الاخباري - قال رئيس قسم رقابة الأمراض في مديرية صحة الزرقاء، الدكتور خالد البحتي ان هناك زيادة ملحوظة في عدد حالات العقر في مختلف مناطق محافظة الزرقاء.

اضافة اعلان

وأكد أن عدد المواطنين الذين تم عقرهم من قبل الحيوانات المختلفة بلغ 601 حالة خلال العام الماضي مشيرا إلى أن المديرية خاطبت بلديات الزرقاء ومديرية الزراعة لتكثيف الجهود للحد من تواجد الكلاب والقوارض.


وبين الدكتور البحتي الاحد أن اكثر المناطق التي تم فيها حالات العقر هي: الظليل والحلابات ومنطقة وادي العش على طريق أوتوستراد الزرقاء –عمان.


وأكد أن مديرية الصحة، وبتوجيهات من وزارة الصحة، تقوم بمتابعة حالات العقر وتقديم المطاعيم والأمصال اللازمة في الوقت الملائم، داعيا كل من يتعرض لحالات عقر من أي حيوان مراجعة أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات الحكومية من أجل أخذ المطاعيم والأمصال بأقصى سرعة ممكنة، إذ أن المطاعيم والأمصال متوفرة على مدار 24 ساعة في أقسام الطوارئ والمستشفيات.


وأضاف أن مديرية الصحة ستقوم مطلع الأسبوع المقبل بتزويد المركز الصحي الواقع على حدود العمري بالأمصال والمطاعيم ضد داء الكلب.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
247495

موجة كورونا الرابعة تسجّل ارتفاعاً لافتاً في أسرّة العناية الحثيثة مع وجود أكثر من 137 ألف حالة نشطة

وزارة التربية والتعليم

ورشة تقييمية لمساعدي مدراء المدارس بالمزار الجنوبي

w

وزيرة الثقافة تنعى المخرج المسرحي حسين نافع

286253

بالأسماء.. قائمة بمراكز التطعيم ضد فيروس كورونا الاثنين

dX9Qv62xKf8Q8IjDZfEh3J4qdL2tBgo1j685D2sg

الملك يتلقى برقيات بالذكرى 23 ليوم الوفاء والبيعة

Screenshot_10

قرارات مالية هامّة في جامعة آل البيت - تفاصيل

أخبار متعلقة
122021179235838796887

17 وفاة و2789 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

61b37dfb4236040dc05ea0c2

"الصحة" تُصحّح خطأً في الإيجاز اليومي لحالات كورونا - تفاصيل

main_image61d99815780f2

الرمثا و البتراء يسجلان "صفر" إصابات بكورونا السبت

122021289542276621563

ارتفاع إصابات "أوميكرون" في الأردن.. وكشف حالة المصابين الصحية

0L5A9566

المراكز التي يتوافر فيها مطعوم كورونا بدون موعد - أسماء

92021414515629181396

مراكز فحوصات كورونا العاملة طوال الأسبوع - أسماء