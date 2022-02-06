تسجيل 601 حالة عقر بالزرقاء خلال العام الماضي

الوكيل الاخباري - قال رئيس قسم رقابة الأمراض في مديرية صحة الزرقاء، الدكتور خالد البحتي ان هناك زيادة ملحوظة في عدد حالات العقر في مختلف مناطق محافظة الزرقاء.

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وأكد أن عدد المواطنين الذين تم عقرهم من قبل الحيوانات المختلفة بلغ 601 حالة خلال العام الماضي مشيرا إلى أن المديرية خاطبت بلديات الزرقاء ومديرية الزراعة لتكثيف الجهود للحد من تواجد الكلاب والقوارض.



وبين الدكتور البحتي الاحد أن اكثر المناطق التي تم فيها حالات العقر هي: الظليل والحلابات ومنطقة وادي العش على طريق أوتوستراد الزرقاء –عمان.



وأكد أن مديرية الصحة، وبتوجيهات من وزارة الصحة، تقوم بمتابعة حالات العقر وتقديم المطاعيم والأمصال اللازمة في الوقت الملائم، داعيا كل من يتعرض لحالات عقر من أي حيوان مراجعة أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات الحكومية من أجل أخذ المطاعيم والأمصال بأقصى سرعة ممكنة، إذ أن المطاعيم والأمصال متوفرة على مدار 24 ساعة في أقسام الطوارئ والمستشفيات.



وأضاف أن مديرية الصحة ستقوم مطلع الأسبوع المقبل بتزويد المركز الصحي الواقع على حدود العمري بالأمصال والمطاعيم ضد داء الكلب.

بترا