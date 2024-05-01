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الأربعاء، 01-05-2024 11:46 ص

الروابدة توجه رسالة إلى عمال الأردن

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الوكيل الاخباري- هنأت وزيرة العمل ناديا الروابدة عمال الأردن في يوم العمال العالمي والذي يصادف اليوم الاربعاء.اضافة اعلان


وقالت في رسالة صوتية: "يسعدني في هذا اليوم ان أتوجه إلى إخواني وإخواتي عمال الأردن في جميع مواقع العمل والانجاز في عيدهم بتحية التقدير والاعتزاز والتهنئة بهذه المناسبة الطيبة، فيدٌ تبني تستحق ان نقول لها في هذا اليوم كل عام وانت بخير".

وأضافت: "واننا نفخر بهذه السواعد الأردنية التي بجهودها نعزز بنيان الوطن ليبقى قوياً شامخاً في ظل الراية الهاشمية، بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وكل عام وانتم بخير".

 




 

 


 

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