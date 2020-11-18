الأربعاء 18-11-2020
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان يلتقي وفداً عسكرياً قطرياً

القطامين يترأس اجتماعا لمجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني

مدير الامن العام يُكرم الضابط الذي أنقذ الفتاة بعبدون

وزير الصحة يبرر تسجيل قرابة الـ 8 الآف إصابة بكورونا اليوم

وزير الصحة: عدم الالتزام سيفاقم من حدة الوضع الوبائي

تسجيل 7933 اصابة كورونا بالاردن اليوم

الملك يعود إلى أرض الوطن

تربية قصبة الكرك تعلق الدوام الرسمي بمدرسة راكين

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

ايعاز من وزير الداخلية بعد ارتفاع اصابات كورونا




الأربعاء، 18-11-2020 05:29 م

تسجيل 7933 اصابة كورونا بالاردن اليوم

11202017195229545791419


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اعلن وزير الصحة نذير عبيدات تسجيل  7933 إصابة بينها 1623 إصابة في مصنع العقبة .

اضافة اعلان
 

واصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
 
وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (7933) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2412) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1893) في محافظة العقبة.
- (998) في محافظة إربد، منها (230) في الرمثا.
- (708) في محافظة جرش.
- (522) في محافظة الزرقاء.
- (379) في محافظة البلقاء.
- (347) في محافظة الكرك.
- (291) في محافظة مأدبا.
- (144) في محافظة معان، منها (70) في البترا.
- (127) في محافظة المفرق.
- (65) في محافظة الطفيلة.
- (47) في محافظة عجلون.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (163,926) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (67,060) حالة.
- سُجّلت (60) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,969) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (248) حالة، فيما غادرت (214) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,134) حالة، منهم (473) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4,629) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (94,896) حالة.
- تمّ إجراء (30,792) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,268,734) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (25,8%).

إجراءات أخرى:

- تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقات (أمان) و(صحتك)، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202012192354705178580

مدير الامن العام يُكرم الضابط الذي أنقذ الفتاة بعبدون

11202018112538917278602

وزير الصحة يبرر تسجيل قرابة الـ 8 الآف إصابة بكورونا اليوم

1

وزير الصحة: عدم الالتزام سيفاقم من حدة الوضع الوبائي

وزارة التربية والتعليم

تربية الأغوار الجنوبية تعقد اجتماعا للإجابة عن الاستفسارات حول منصة درسك

جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يعود إلى أرض الوطن

وزارة التربية والتعليم

تربية قصبة الكرك تعلق الدوام الرسمي بمدرسة راكين

أخبار متعلقة
380180_6_1603209895

وزير الصحة : كورونا ينتشر في الاردن بسرعة و لا احد محصن

10202025205041231468140

استثناء 40 منشأة من الحظر الشامل الجمعة

9b471399-56c6-47ef-9137-a580e919eb7a

الحموري للوكيل : 315 حالة كورونا تتلقى العلاج في القطاع الخاص منها 25 في خطر

10202021155044854017422

هل تسجل الاردن 5 آلاف إصابة بكورونا يومياً ؟

دورية جمارك -(أرشيفية)

إحباط تهريب مشروبات روحية من العقبة

dddd

وزير الصحة لا يستبعد الوصول إلى 3500 إصابة يومية بالفيروس في الأردن