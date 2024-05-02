السعودية : مصرع شخص وفقدان آخر إثر سيول جارفة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، بمصرع شخص وفقدان آخر جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تضرب جنوب غربي البلاد.

اضافة اعلان



وقالت صحيفة "عكاظ" إن "رجلاً يبلغ من العمر 32 عاماً توفي غرقاً، فيما لا يزال البحث جارياً عن رجل آخر يبلغ من العمر 26 عاماً مفقودًا، بعد أن جرفته السيول التي شهدتها مدينة بلسمر شمال مدينة أبها، وتحديداً في وادي خارف التابع لمركز حوراء بلسمر".



ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله، إن الرجلين حضرا من محافظة الدوادمي لحضور زواج أخيهما الخميس في مدينة أبها، ومع نزول الأمطار الغزيرة الأربعاء على مركزي بلسمر وحوراء بلسمر، استقلا سيارة دفع رباعي للتنزه والاستمتاع بالأجواء الماطرة، وعبرا وادي خارف بلسمر، ولكنهما وقعا ضحية سيل كبير، لم يتوقعا أنه بهذه القوة، فجرفهما مسافات طويلة، وتم العثور على أحدهما متوفي، وأودع بثلاجة الموتى بمستشفى بلسمر، أما الرجل الآخر فلا يزال مفقودًا ولا تزال فرق الدفاع المدني التابعة لمنطقة عسير والجهات الأخرى المساندة والفرق التطوعية تبحث عنه.



وهطلت مساء الأربعاء أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية، شملت مدينة أبها ومحافظات بلقرن وتنومة ورجال ألمع وبيشة والنماص وتثليث. كما شملت الأمطار مراكز الجنينة والنقيع والواديين وبلسمر والشعف والمضة، وعقبتي ضلع والصماء، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.





