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السبت، 02-09-2023 07:15 م

تشكيلات أكاديمية في الطفيلة التقنية - أسماء

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة الأستاذ الدكتور راتب موسى العوران رئيس المجلس وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بسام زعل المحاسنة إجراء حزمة من التشكيلات الأكاديمية على النحو التالي:

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- تعيين الأستاذ الدكتور أيمن محمد منصور عميداً للبحث العلمي والدراسات العليا.

- تعيين الأستاذ الدكتور نبيل الشباطات عميداً لكلية الهندسة وللكلية التقنية المتوسطة.


- تعيين الأستاذ الدكتور إياد طه الرواشدة عميداً لكلية الأعمال.

 

- تعيين الأستاذ الدكتور حسين حسن الزيدانيين عميداً لكلية الآداب.


- تعيين الأستاذ الدكتور نايل محمد الحجايا عميداً لكلية العلوم التربوية.


- تعيين الدكتور عبدالله أحمد المحاسنة قائماً بأعمال عميد كلية العلوم.


- تعيين الدكتورة نانسي صالح العجارمة قائماً بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

 




 

 


 

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