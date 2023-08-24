16 شركة تكنولوجيا معلومات تشارك في جناح أردني تقيمه جمعية إنتاج في السعودية

الوكيل الإخباري - أعلنت جمعية شركة تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" عن إقامتها جناح أردني يضم 16 شركة تكنولوجيا المعلومات في معرض سيملس (Seamless) في المملكة العربية السعودية، بدعم من مشروع نمو الأعمال USAID.

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وحسب البيان الصحفي الذي أصدرته جمعية إنتاج، فإنه من المقرر أن يُقام هذا الحدث في مركز واجهة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 5 أيلول من هذا العام.



ويعد معرض سيملس المملكة العربية السعودية منصة مهمة للشركات الرائدة في مجالات المدفوعات والتقنية المالية والخدمات المصرفية والتجزئة والتجارة الإلكترونية والبطاقات الائتمانية، والخدمات اللوجستية والتوصيل.



وتقيم جمعية انتاج، الجناح الأردني، بدعم من مشروع نمو الأعمال USAID من خلال تقديم الدعم الفني والتي شمل إعداد المواد التسويقية للشركات ، والمساهمة في تغطية تكاليف المشاركة في المعرض، إضافة إلى تغطية رسوم اشتراك الشركات بمنصة إنتاج "دراسة الأسواق".



ويهدف مشروع نمو الأعمال USAID إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسية، وخلق فرص توظيف، وتعزيز الابتكار، ممّا يسهم في دعم النمو الاقتصادي في الأردن.



