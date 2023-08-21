الإثنين 21-08-2023
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الخدمة المدنية: امتحان لموظفين بالقطاع العام لتعديل درجاتهم الوظيفية قريبا

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الإثنين، 21-08-2023 11:43 ص

الخدمة المدنية: امتحان لموظفين بالقطاع العام لتعديل درجاتهم الوظيفية قريبا

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف الناطق باسم ديوان الخدمة المدنية محمد وريكات أن الديوان بصدد عقد امتحان لموظفين في القطاع العام لتعديل درجاتهم الوظيفية.اضافة اعلان


وقال وريكات لـ"الوكيل الإخباري"، إن الديوان أرسل كتب رسمية للمؤسسات والدوائر الرسمية من أجل حصر عدد الموظفين الذين يرغبون بتعديل درجاتهم الوظيفية وذلك بعد حصولهم على درجة البكالوريوس، لافتا إلى أن الامتحان سيعقد قريبا وخلال العام الحالي.

وأضاف أن عدد الموظفين الذين سيتقدمون للامتحان سيتراوح بين 120-150، على أن تتضمن القوائم الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في الامتحان السابق الذي تقدم له أكثر من 1200 موظفا، والأشخاص الذين يتقدمون للمرة الأولى.

وأشار وريكات إلى أن الامتحانات ستعقد باللغة العربية وحتى للتخصصات التي تتضمن اللغة الإنجليزية ستكون متاحة أيضا باللغة العربية وخاصة تخصصات الهندسة والتمريض.

وتنص المادة 87/د من نظام الخدمة المدنية على أنه "إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة مباشرة فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل ويمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين خدمة له في الفئة الثانية بعد آخر تعيين له في هذه الفئة وفي الأحوال كلها يجب أن لا يقل الراتب الأساسي المستحق للموظف عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه.

وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد عقد امتحان معادلة الدرجات الوظيفية للعاملين في القطاع العام.

 




 

 


 

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