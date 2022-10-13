تشكيلات أكاديمية واسعة في جامعة البلقاء التطبيقية

الوكيل الإخباري-

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كلية معان الجامعية



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كلية الشوبك الجامعية



كلية الدراسات العليا



عمادة البحث العلمي والإبتكار



قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني إجراء تشكيلات أكاديمية واسعة شملت تعيين نواب للعمداء ورؤساء للأقسام الاكاديمية في كافة كليات الجامعة، بناء على تنسيبات عمداء كليات الجامعة.وحث العجلوني كافة الزملاء في الجامعة على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الانجازات الاكاديمية في كافة الكليات الامر الذي ينعكس على الطلبة وخريجي الجامعة وسمعة الجامعة الاكاديمية محليا ودوليا ، خاصة وان جامعة البلقاء التطبيقية اليوم تعد اكبر جامعات الوطن عددا ومساحة.وشملت التشكيلات الاكاديمية :حيث قرر رئيس الجامعة اجراء تشكيلات اكاديمية في كلية الامير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بناء على تنسيب عميد الكلية شملت تعيين:- الدكتورة بيان عبدالكريم السعايدة قائم بأعمال رئيس قسم علم الحاسوب .- الدكتور زيد مصطفى اللامي قائم بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات الحاسوبية،- الدكتورة مي أحمد الفاعوري قائم بأعمال رئيس قسم هندسة البرمجيات ،- الدكتور محمد هاشم الريالات قائم باعمال مساعد العميد لشؤون التخطيط والتطوير والجودة- الدكتورة كرم مصطفى اغنيم قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية .حيث قرر رئيس الجامعة الدكتور العجلوني وبناء على تنسيب عميد كلية الذكاء الاصطناعي اجراء التشكيلات الاكاديمية في الكلية شملت تعيين :- الأستاذ الدكتور سليمان أحمد بني أحمد نائب عميد كلية الذكاء الإصطناعي بالإضافة إلى عمله رئيس قسم الأنظمة الذكية.- الدكتور محمد عمر وديان قائم بأعمال رئيس قسم الانظمة المؤتمتة.- الدكتور حسين عصام الاحمر قائم باعمال مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة .- الدكتورة ارياف عبدالله العدوان قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية .كلية الحقوقحيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلبية الحقوق بناء على تنسيب عميد الكلية شملت تعيين :- الدكتور عبدالكريم عوده الخرابشة قائم بأعمال رئيس قسم القانون العام والخاص .- الدكتورة جيهان خالد سمارة قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية .- المدرس اياد عدنان الحصان قائم باعمال مساعد العميد لشؤون التخطيط والجودةحيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية التمريض بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الدكتورة ليلى عبدالرؤوف ابو حسين قائم بأعمال رئيس العلوم الصحية المساندة.- المدرسة منى سليمان الخرابشة قائم بأعمال رئيس قسم التمريض وقائم باعمال مساعد العميد لشؤون التدريب العملي.- المدرسة صفاء علي القضاه قائم باعمال مساعد العميد لشؤون التطوير والتدريب والجودة.حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية الهندسة بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين- الدكتور جعفر علي الثوابتة قائم بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية .- الدكتور المنتصر بالله أحمد العجلوني قائم بأعمال رئيس قسم هندسة المواد وقائم بأعمال رئيس قسم العلوم الاساسية الهندسية- الدكتور عمر مصطفى العمري قائم بأعمال رئيس قسم هندسة العمارة .- الدكتور خالد حسن مسعود قائم بأعمال رئيس قسم الهندسة الكهربائية.- الدكتورة ميساء علي الشوملي قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية.- الدكتور عبدالرحمن ابو العدس قائم باعمال مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي .- الدكتورة عبير يوسف الحياري قائم باعمال مساعد العميد لشؤون التخطيط والتطوير والجودة.حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية الاعمال بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الأستاذ الدكتور محمد عواد الزيادات رئيس قسم التسويق .- الدكتور رأفت سلامة محمود سلامة قائم بأعمال رئيس قسم المحاسبة .- الدكتورة زينب حسان النابلسي قائم بأعمال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية .- الدكتور علي عبد الفتاح الزيادات قائم بأعمال رئيس قسم الإقتصاد.- الدكتور زياد علي الشوابكة قائم بأعمال رئيس قسم ادارة الأعمال .- الدكتور صخر عبدربه ابراهيم البزايعة قائم بأعمال رئيس قسم التخطيط وادارة المشاريع .- المدرس رائد ناصر عبدالكريم الكايد قائم بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية .- الدكتورة هنادي تركي البطاينة قائم بأعمال مساعد العميد لشؤون الجودة والتخطيط والتطوير .- المدرس احمد علي الزعبي قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية .حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية الطب بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الدكتور محمد علي شعبان قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الطبية الأساسية .- الدكتور وليد هاني حداد قائم بأعمال رئيس قسم الجراحة العامة وقسم الجراحة الخاصة .- الدكتور طارق رمزي مزاوي قائم بأعمال رئيس قسم الباطني وقسم الأطفال .- الدكتورخلدون عبدالرزاق الخمايسة قائم بأعمال رئيس قسم النسائية .- الدكتور حاتم محمود جابر قائم بأعمال رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع وقسم علم الأمراض والطب الشرعي.- الدكتورة سرى يحيى الزعبي قائم بأعمال مساعد العميد لشؤون التطويروالتدريب والجودة.- الدكتور طارق نايف شطناوي قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية .- الدكتور خالد ابراهيم فنجان قائم باعمال مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي.حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية السلط التقنية بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الأستاذ الدكتور عمرعبدالله حياصات رئيس قسم الفنون التطبيقية بالاضافة الى عملكم عميدا لكلية السلط التقنية.- الدكتور عبدالله حسين الخريشا قائم بأعمال مساعد العميد لشؤون التخطيط والتطويروالجودة.- المدرس صهيب عدنان القضاه قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية .حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية السلط للعلوم الانسانية بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الدكتورة أسماء عبدالله الوريكات قائم بأعمال رئيس قسم ادارة المكتبات والمعلومات .- الدكتور رائد أحمد الكريمين قائم بأعمال رئيس قسم العلوم التربوية.- الدكتور محمد عايد العواوده قائم بأعمال رئيس قسم اللغة العربية وادابها.- الدكتور عصام محمد الدويكات قائم بأعمال رئيس قسم اللغة الانجليزية وادابها.- الدكتور محمد خالد المومني قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الاساسية.- الدكتور نضال احمد الغفري قائم بأعمال رئيس قسم العلوم التطبيقية.- المدرس عمر غالب عربيات قائم بأعمال رئيس قسم العلوم المالية والإدارية .- الدكتور نضال احمد الغفري قائم باعمال مساعد العميد للشؤون.- المدرس رائد سعود الحياري قائم باعمال مساعد العميد للشؤون المالية والادارية.- المدرسة بادره عيسى ابو رمان قائم بأعمال مساعد العميد لشؤون التخطيط والتطويروالجودة.حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية العلوم بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الأستاذ الدكتور نضال أحمد عودات نائب عميد كلية العلوم للشؤون الأكاديمية.- الأستاذ الدكتور أيمن سليم صندوقة نائب عميد كلية العلوم لشؤون الدراسات العليا.- الدكتور محمد عبدالله أبو سليم قائم بأعمال رئيس قسم الرياضيات في كلية العلوم.- الدكتور علي عبدالكريم الطعاني قائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء و قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الأساسية .- الدكتور محمد صالح الزعبي قائم بأعمال رئيس قسم الكيمياء.- الدكتورعبدالفتاح صلاح الفرارجة قائم بأعمال رئيس قسم المختبرات الطبية.- الدكتور علا احمد الفوارس قائم بأعمال مساعد العميد لشؤون التطويروالجودة.- الدكتور انس جبر رصرص قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية.حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية الزراعة التكنولوجية بناء على تنسيبات عميدة الكلية شملت تعيين :- الدكتور معن خالد حسن قائم بأعمال رئيس قسم انتاج ووقاية النبات.- الدكتور جعفرمنصور الخزاعلة قائم بأعمال رئيس قسم التغذية والتصنيع الغذائي.- الدكتورة فاطمة وليد الحاج أحمد قائم بأعمال رئيس قسم التقنيات الحيوية.- الدكتور أيوب محمد غريرقائم بأعمال رئيس قسم ادارة موارد المياه والبيئة.- الدكتورة الاء عبد المطلب البخيت قائم بأعمال مساعد العميد لشؤون التطويروالجودة.حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية الاميرة رحمة الجامعية بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الأستاذة الدكتورة لبنى مخلد العضايلة رئيس قسم الخدمة الاجتماعية.- الدكتور محمد نور حسين بني ارشيد قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الأساسية.- الدكتور رعد عبدالكريم العواملة قائم بأعمال رئيس قسم الانحراف والجريمة.- الدكتور مظهر محمد عطيات قائم بأعمال رئيس قسم التربية الخاصة .- الدكتور عاصم محمد البكار قائم باعمال مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي .- الدكتورة خيرية حامد شنيكات قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية .- المدرسة فاطمة ظاهر ابو رمان قائم باعمال مساعد العميد لشؤون التخطيط والتطوير والجودة.حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية الأميرة عالية الجامعية بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الأستاذ الدكتور طارق زياد أبو هزيم نائب عميد كلية الأميرة عالية الجامعية للشؤون الأكاديمية- الأستاذ الدكتورة ريم فرحان المعايطة رئيس قسم اللغة العربية وآدابها.- الأستاذ الدكتورة سرى محمد خريس رئيس قسم اللغة الانجليزية وادابها.- الدكتور محمد علي الهواري قائم بأعمال رئيس قسم علم النفس والتربية الخاصة.- الدكتور محمد سليم الرواشده قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الأساسية والانسانية.- الدكتورة جوهرة درويش أبو عطية قائم بأعمال رئيس قسم العلوم التربوية .- الدكتورمحمد أحمد نقرش قائم بأعمال رئيس قسم المكتبات والمعلومات .- الدكتورة رهام وليد التهتموني قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الاجتماعية والتطبيقية.- الدكتورة مي محمد الرقاد قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية.- الدكتورة هناء اسعد دعنه قائم بأعمال مساعد العميد لشؤون التدريب و التطويروالجودة.حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية الهندسة التكنولوجية بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الأستاذ الدكتور زياد عبدالكريم القاضي نائب عميد كلية الهندسة التكنولوجية للشؤون الأكاديمية- الأستاذ الدكتور محمد ابراهيم الحسن رئيس قسم الهندسة الميكانيكية .- الدكتور احمد عبد القادر شرداقة قائم بأعمال رئيس قسم الهندسة الكهربائية.- الدكتور محمد عبد الرحمن الذنيبات قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الأساسية الانسانية .- الدكتور جمال غازي العدوان قائم بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية.|- الدكتور عمر تيسير العبيدات قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الأساسية العلمية .- الدكتور محمد سليمان خريسات قائم بأعمال رئيس قسم هندسة الميكاترونكس .- الدكتور ابراهيم عطا سليمان قائم بأعمال رئيس قسم الهندسة الكيميائية .- الدكتور عبدالله نصر الله عليمات قائم باعمال مساعد العميد لشؤون التخطيط والجودة والمختبرات.- الدكتور محمد طارق بركات قائم باعمال مساعد العميد لشؤون التعليم التقني وخدمة المجتمع .- الدكتور عمر علي القرعان قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية.حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية عمان الجامعية بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الاستاذ الدكتور احمد زكريا صيام رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية-الدكتور فواز علي الحماد قائم بأعمال رئيس قسم ادارة الاعمال- الدكتور ليث أكرم القضاه قائم بأعمال رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات المحاسبية- الدكتور يوسف سلامه المسيعدين قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الاساسية- الدكتور أيمن عبدالهادي عربيات قائم بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات الادارية- الدكتورة نبال عبدالكريم ملكاوي قائم بأعمال مساعد العميد لشؤون التطويروالتدريب والجودة- الدكتور سليمان راجي الوشاح قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية- الدكتور محمد حمود الشبلي قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الادارية والماليةحيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية الزرقاء الجامعية بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الأستاذ الدكتور بسام ابراهيم العسود نائب عميد كلية الزرقاء الجامعية.- الدكتور يحيى وليد ناجي نجار قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الطبية المساندة .- المدرس مجدي مصطفى محمد مجدلاوي قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الاساسية والتطبيقية .- المدرسة سخاء محمد صبح كريشان قائم بأعمال رئيس قسم العلوم المالية والادارية والحاسوب .- الدكتور عبدالله عبدالرزاق الطراونه قائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الادارية .- المدرسة رانيا صالح الخلايله قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية .- المدرس صلاح محمد الصالح قائم بأعمال مساعد العميد لشؤون التخطيط والتطويروالجودة .حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية الحصن الجامعية بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الأستاذ الدكتور جلال أحمد الطبال نائب عميد كلية الحصن الجامعية للشؤون الأكاديمية.- الأستاذ الدكتور بشار يعقوب صالح عماري رئيس قسم هندسة المياه والبيئة .-الدكتور أحمد عبداللطيف حسين قائم بأعمال رئيس قسم الهندسة الميكانيكية .- الدكتور اشرف عبدالكريم هلال ابو عين قائم بأعمال رئيس قسم الهندسة الكهربائية .- الدكتور محيسن أحمد مفلح المحاسنة قائم بأعمال رئيس قسم الهندسة الكيميائية .- الدكتور ابراهيم أحمد محمد الشياب قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الاساسية الانسانية .- الدكتور عبد الرحمن نواف صالح عكور قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الاساسية العلمية .- الدكتور خالد محمد عمر المرازيق قائم بأعمال رئيس قسم التغذية والتصنيع الغذائي .- الدكتور علي سليمان مفلح الصوالحة قائم بأعمال رئيس قسم العلوم التطبيقية .- الدكتور عاطف أحمد محمد عبيدات قائم بأعمال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات .- الدكتور خالده عزام الرواشده قائم بأعمال مساعد العميد لشؤون التطويروالتدريب والجودة .- الاستاذ الدكتور عبيدة محمد الهزايمه قائم باعمال مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي .- الدكتور سمير عواد شديفات قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية .حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية اربد الجامعية بناء على تنسيبات عميدة الكلية شملت تعيين : - الأستاذ الدكتور محمد ماجد الدخيل رئيس قسم اللغة العربية وآدابها .- الدكتورمحمد محمود بشايرة قائم بأعمال رئيس قسم العلوم المالية والادارية .- الدكتور طارق محمد العزام قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الاساسية .- المدرس حمزه محمد الزغول قائم بأعمال رئيس قسم اللغة الانجليزية .- الدكتور مهدي محمد بدارنة قائم بأعمال رئيس قسم العلوم التربوية .- المدرس معتز خزعل خزاعلة قائم بأعمال رئيس قسم المكتبات والمعلومات .- المدرس أدهم سامي العزام قائم بأعمال رئيس قسم العلوم التطبيقية والمهن الطبية المساندة .- الدكتور تيسير اند راوس سليم اندر اوس قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الادارية .- الدكتورة انصاف محمد المومني قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية .- الدكتور وليد سليمان الهياجنة قائم باعمال مساعد العميد لشؤون التخطيط والجودة .حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية عجلون الجامعية بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الدكتور يوسف محمد الشرمان قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الاجتماعية .- الدكتور مراد محمد يوسف الكايد قائم بأعمال رئيس قسم اللغة الانجليزية .- الدكتور محمد حسن محمد حمادات قائم بأعمال رئيس قسم العلوم التربوية .- الدكتور نادر ابراهيم بني نصرقائم بأعمال رئيس قسم العلوم الأساسية .- الدكتور أسعد عبدالكريم علي فريحات قائم بأعمال رئيس قسم العلوم التطبيقية .- المدرس غسان مصطفى أحمدالقضاة قائم بأعمال رئيس قسم العلوم المالية والإدارية .- الدكتور احمد ياسين العرود قائم بأعمال مساعد العميد للشؤون المالية والادارية .- الدكتورة امل رياض قطيشات قائم بأعمال مساعد العميد لشؤون التخطيط والجودة .- المدرسة منتهى علي المومني قائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية .كلية العقبة الجامعيةحيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية العقبة الجامعية بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الدكتور عاهد هاني المسيعديين قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الاساسية .- الدكتور وسام ابراهيم العبدالات قائم بأعمال رئيس قسم العلوم المالية والادارية .- وائل ابراهيم المزايدة قائم بأعمال رئيس قسم العلوم التطبيقية .- المهندس البحري انور محمود محادين قائم بأعمال رئيس قسم العلوم البحرية .- الدكتور يوسف عبدالرزاق ابو حجر قائم باعمال مساعد العميد للشؤون المالية والادارية .- الدكتور موسى محمد صالح قائم باعمال مساعد العميد لشؤون التطوير والتدريب والجودة .-المدرس ليث احمد الكساسبة قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية .حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية معان الجامعية بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الأستاذ الدكتورعوده سليمان مراد قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الادارية و المالية بالاضافة الى عملكم عميدا للكلية .- الدكتور وليد ابراهيم يوسف النصيرات قائم بأعمال رئيس قسم العلوم التقنية.- المدرس انس محمد الرواد قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الاساسية والتطبيقية .- المدرس محمد هارون العمرات قائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الاكاديمية .- المدرس عصام ذيب الخوالدة قائم باعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية .- المدرس حسين شاكر عساف قائم باعمال مساعد العميد لشؤون التطوير والتدريب والجودة .حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية الكرك الجامعية بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- السيدة سمر جميل الصلاحات قائم بأعمال رئيس قسم المهن الطبية المساندة.- الدكتور محمد يوسف الصرايرة قائم بأعمال رئيس قسم العلوم التربوية والاجتماعية.- الدكتور عمار عاطف الضلاعين قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الاساسية والمعلوماتية وقائم باعمال مساعد العميد للشؤون الادارية والمالية .- الدكتور طه بركات الشواوره قائم بأعمال رئيس قسم العلوم المالية والادارية وقائم باعمال مساعد العميد لشؤون التخطيط والتطوير والجودة .- الدكتور علاء عبد الحفيظ المجالي قائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الاكاديمية والطلابية.حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية الشوبك الجامعية بناء على تنسيبات عميد الكلية شملت تعيين :- الأستاذ الدكتور عمر موسى محاسنة نائب عميد كلية الشوبك الجامعية وتسيير أعمال قسم العلوم الأساسية والتطبيقية.- الدكتور محمد بركات النوايسه قائم بأعمال رئيس قسم العلوم الزراعية.- السيد راكان يعقوب النصرات قائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية والأكاديمية .- السيد طالب احمد المسيعديين قائم باعمال مساعد العميد لشؤون التخطيط والتطوير والجودة .حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في كلية الدراسات العليا بناء على تنسيبات عميدة الكلية شملت تعيين :- الأستاذ الدكتور رضوان قاسم دويري نائب عميد كلية الدراسات العليا.- الدكتور معاوية أحمد حداد قائم بأعمال مساعد عميد كلية الدراسات العليا لشؤون التخطيط والتطوير وضمان الجودة .حيث قرر رئيس الجامعة اجراء التشكيلات الاكاديمية في عمادة البحث العلم والابتكار بناء على تنسيبات عميد العمادة شملت تعيين :- الأستاذ الدكتور نضال عمر زلوم نائب عميد البحث العلمي والإبتكار- الدكتورة علا محمد الصنابرة قائم بأعمال مساعد عميد البحث العلمي للتطوير والجودة .