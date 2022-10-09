تشكيلات أكاديمية في جامعة الحسين بن طلال

الوكيل الإخباري- قرر مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال، في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الاستاذ الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، وحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة، والذوات أعضاء المجلس الكرام، اجراء تشكيلات اكاديمية في جامعة الحسين بن طلال على النحو التالي:

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*تعيين الاستاذ الدكتور محمد سلامة الرصاعي نائبا لرئيس الجامعة.

* تعيين الاستاذ الدكتور صالح اسماعيل الرواضية عميدا لكلية الهندسة.

* تعيين الاستاذ الدكتور ابراهيم محمد الهوارين عميدا لكلية ادارة الأعمال والاقتصاد.

* تعيين الاستاذ الدكتور خالد محمد المساعفة عميدا لكلية الآداب.

* تعيين الاستاذ الدكتور ابراهيم محمد الرواشدة عميدا لكلية العلوم.

* تعيين الدكتور عبدالله خضر الحميدات قائما بأعمال عميد كلية القانون.

*تعيين الدكتور احمد علي المحتسب قائما بأعمال عميد شؤون الطلبة.

*تعيين الدكتور مخلص منصور العبابنة قائما بأعمال عميد كلية البترا للسياحة والاثار.

*تجديد تعيين الاستاذ الدكتور عادل عبدربه ال خطاب عميدا للبحث العلمي والدراسات العليا.

*تجديد تعيين الدكتور خالد عاشق ابوتايه قائما بأعمال عميد كلية العلوم التربوية.

كما وتم تكليف الدكتور خليل محمد كريشان مديرا لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.



