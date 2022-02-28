تشكيلات إدارية في الجامعة الأردنية - أسماء

الوكيل الاخباري - قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، الاثنين، إجراء عدد من التشكيلات بين مديري المراكز العلمية والوحدات والدوائر الإدارية.



ووفق بيان للجامعة، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره على النحو التالي:



تكليف الأستاذ الدكتور صالح حسني الشرايعه قائماً بأعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات.



تكليف الدكتور سامي محمد عبابنه قائماً بأعمال مدير مركز اللغات.



تكليف الدكتور يزن مازن الزين قائماً بأعمال مدير مركز الابتكار والريادة



تكليف الدكتور زيد محمد ابراهيم عبيدات مديراً لوحدة البرنامج الدولي والخريجين والتسويق.



تكليف الدكتور محمد نواف الفواعرة قائماً بأعمال مدير دائرة الشؤون القانونية.



تكليف الدكتور محمد سمير ريان قائماً بأعمال مدير مركز المصادر التعليمية المفتوحة والتعلم المدمج.



تكليف الدكتورة جمانة زياد الزعبي قائماً بأعمال مدير مركز التنمية وخدمة المجتمع.



تكليف الدكتور ساطع عبدالله محمد الذنيبات، قائماً بأعمال مدير دائرة شؤون المجالس.



تكليف الدكتور محمد واصف عبد القيام بأعمال مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة.



نقل الدكتور زياد محمد انجاد الغنميين مديرا إلى دائرة التدقيق الداخلي والمتابعه



تكليف السيد بسام النعيمي قائما بأعمال مدير دائرة العطاءات المركزية



نقل الفاضلة ايمان عبد الفتاح عبدالرزاق الغلاييني الى دائرة التأمين الصحي



نقل السيد خالد حمدان علي الخريسات مديراً لدائرة التسجيل في وحدة القبول والتسجيل.



نقل السيد شاكر محمد هلال أبو دلو مديراً لدائرة القبول في وحدة القبول والتسجيل.



تكليف الفاضلة نسرين محمد ضمور القيام بأعمال مساعد عميد كلية الأعمال.



تكليف السيد ابراهيم ذياب القيام بأعمال مساعد مدير مركز الإعتماد وضمان الجودة .



تكليف السيد محمد حمدالله الخريسات القيام بأعمال مدير دائرة اللوازم المركزية.

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