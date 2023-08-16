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الأربعاء، 16-08-2023 01:24 م

تشكيلات إدارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا - أسماء

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية برئاسة الأستاذ الدكتور زياد فريز في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأربعاء، وبتنسيب من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم إجراء التشكيلات الأكاديمية كما يلي:

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تعيين الأستاذ الدكتورة منى أحمد أبو دلو نائباً لرئيس الجامعة.


تعيين الأستاذ الدكتور عمار منتصر المعايطة عميداً لكلية الصيدلة.
تعيين الأستاذ الدكتور محمد محمود البربراوي عميداً لكلية الدراسات العليا.


تجديد تعيين الأستاذ الدكتور ليلى أخو زهية عميداً لكلية التمريض.
تجديد تعيين الأستاذ الدكتور خالد شواقفة عميداً لكلية العلوم والآداب.

 

تجديد تعيين الأستاذ الدكتور برهان الدين البس عميداً لمعهد النانو تكنولوجي.
تجديد تعيين الأستاذ الدكتور طارق لويس مقطش عميداً للبحث العلمي.


 




 

 


 

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