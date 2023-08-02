هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

الوكيل الإخباري-

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أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الأربعاء، الموافقة على تسكين مؤهل بكالوريوس التمريض، في الإطار الوطني للمؤهلات الأردني في جامعة إربد الأهلية.ووافق المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة ظافر الصرايرة، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس اللغة الإنجليزية التطبيقية، واللغة الإنجليزية وآدابها، وهندسة نظم طبية حيوية، وهندسة المعلوماتية الطبية الحيوية، في جامعة اليرموك.ووافق المجلس على الاعتماد الخاص للتخصصات، ماجستير هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية، وذكاء الأعمال وتحليلاتها، وبكالوريوس تكنولوجيا معلومات الأعمال، في جامعة اليرموك.وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس الصيدلة، وتغذية سريرية وحميات، وعلوم طبية مخبرية، والاعتماد الخاص لتخصص ماجستير، العلوم الصيدلانية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير، التغذية العلاجية الطبية وسلامة الغذاء، في الجامعة الهاشمية.ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، اللغة العربية وآدابها، التربية الخاصة، والموافقة على الاعتماد الخاص للتخصصات، ماجستير صعوبات التعلم، واللغة العربية وآدابها، في جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الأميرة عالية الجامعية.