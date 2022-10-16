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الأحد، 16-10-2022 02:44 م

تشكيل لجنة لمراقبة معاصر الزيتون في جرش

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الوكيل الاخباري- شكّل محافظ جرش فراس الفاعور، الأحد، لجنة لمراقبة معاصر الزيتون داخل المحافظة، البالغ عددها 16 معصرة، لضمان التزام مالكي المعاصر بشروط السلامة العامة.اضافة اعلان


وقال المحافظ، إن اللجنة، التي يرأسها مساعد المحافظ لشوون السلامة العامة هاني نجادات، ستجري جولات على مدار الأيام والساعات للتأكد من التزام المعاصر بشروط السلامة العامة ولضمان عدم التلاعب بمادة زيت الزيتون من قبل "ضعاف الأنفس والتخلص من زيبار الزيتون عبر صهريج تحمل فيشه تؤكد وصولها إلى مكبات الأكيدر".

ودعا الفاعور الأهالي لشراء زيت الزيتون من داخل المعصرة، حيث ستكون هناك عبوة مختومة بتاريخ العام الحالي 2022 والتعامل فقط مع التجار المعروفين وعدم الانجرار وراء الإعلانات غير معروفة المصدر.

وتبلغ مساحة الأراضي المزوعة بأشحار الزيتون داخل محافظة جرش نحو 100 ألف دونم، فيما تقدر عدد أشجار الزيتون داخل المحافظة بنحو مليون ونصف شجرة، وفق مدير زراعة جرش فايز الخوالدة.

وبين الخوالدة أن المديرية شكلت أيضا فرقا للقيام بحملات توعية للمزارعين والتواصل معهم للإجابة عن أي سؤال أو استفسار، مبينا بأن الموعد المناسب لقطف ثمار الزيتون هذا العام داخل المحافظة هو بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأوضح أن زيت الزيتون في محافظة جرش يتمتع بمواصفات عالية الجودة لاعتماد المزارعين في جرش على السماد العضوي ولأن أغلب الأراضي مزوعة بالزيتون البلدي والذي يتحمل التخزين لمدة طويلة.

"أنواع الزيتون المزروع داخل محافظة جرش نبالي بلدي والنبالي المحسن والزيتون الرومي"، وفق الخوالدة.

 




 

 


 

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