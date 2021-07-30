تصنيف جامعة البلقاء التطبيقية بالمرتبة الثالثة محليا

الوكيل الاخباري - حصلت جامعة البلقاء التطبيقية على المرتبة الثالثة بين الجامعات المحلية وذلك حسب التصنيف العالمي لموقع ويب ماتريكس، الذي يعنى بترتيب الجامعات على مستوى العالم، وذلك بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجامعة وتحديث وتطوير موقعها الإلكتروني ليحاكي أعرق الجامعات العالمية.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدالله سرور الزعبي، إن هذه القفزة حسب هذا التصنيف العالمي محليا جاءت نتيجة للإنجازات التي حققتها الجامعة والأنشطة التي قامت بها وظهرت على موقعها الالكتروني وشملت قيام الجامعة بعرض رؤيتها المتكاملة التي تركز على تضمين الخطط الاستراتيجية والمناهج التدريسية وتطوير الخطط الدراسية وشهادات الجودة التي حصلت عليها مؤخرا لسبع من كلياتها واعتماد كافة التخصصات على مستوى البكالوريوس والسير باعتماد ما تبقى من تخصصات الشهادة الجامعية المتوسطة.



كما شملت تسليط الضوء على المنح والجوائز العالمية والمنشورات العلمية الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية وسيرهم الذاتية، والاشتراك في قواعد البيانات العالمية وإدراج روابط هذه القواعد والبيانات ومحركات البحث والمكتبات الالكترونية التي تم الاشتراك فيها على موقع الجامعة الالكتروني، والتنوع الكبير في النشاطات التي تعقدها الجامعة من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات علمية بالإضافة إلى عرض فعاليات ربط الجامعة بالمجتمع والأنشطة الطلابية والتطوعية.



وأضاف الدكتور الزعبي، إن هذه القفزة على المستوى المحلي رافقها قفزة نوعية في التصنيف العالمي، حيث تقدمت الجامعة 270 درجة على الساحة العالمية عن المركز الذي احتلته على سلم الترتيب العالمي.



وأشار الى أن تنوع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع الإلكتروني للجامعة وأتمتة جميع أنظمة الجامعة ونشر كافة القرارات التي أصدرتها مجالس الحاكمية في الجامعة في مجال النشر العلمي في المجلات العربية والدولية المحكمة من خلال ربط الإيفاد بمهمات البحث العلمي وإجراءات الترقية لأعضاء الهيئة التدريسية، كان لها الأثر الأكبر في تطوير المؤشرات الداعمة للترتيب العالمي لجامعة البلقاء التطبيقية.



وأكد الدكتور الزعبي، ان إطلاق موقع الجامعة بحلته الجديدة بعد إجراء التحسينات عليه وتعزيز الموقع بالعديد من النوافذ الإلكترونية التي تخدم أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة بالإضافة إلى نوافذ إلكترونية لتدعيم مشاركة المجتمع المحلي ونوافذ للحوار والرد على استفسارات الجمهور بكل سهولة ويسر ليضاهي المواقع الالكترونية للجامعات العريقة.



يذكر ان تصنيف ويب ماتريكس العالمي المتخصص بمواقع الجامعات في مختلف الدول، يصدر عن مختبر المقاييس الالكترونية التابع للمجلس القومي للبحوث الاسبانية.



--(بترا)