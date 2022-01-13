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الخميس، 13-01-2022 01:47 م

تصويب أوضاع نحو 3 آلاف طالب في اليرموك بشأن جرعتي اللقاح

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جامعة اليرموك بالوكالة موفق العموش الخميس، إنه جرى تصويب أوضاع نحو 3 آلاف طالبا وطالبة بما يخص جرعتي لقاح كورونا حتى ظهر الخميس، وأصبحوا قادرين و مخولين للتقدم للامتحانات النهائية دون أية عقبات.

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وأضاف العموش خلال زيارته القاعتين اللتين تم تخصيصهما في مبنى عمادة شؤون الطلبة بالجامعة لغايات تصويب أوضاع الطلبة المتعلقة بتلقي جرعتي لقاح كورونا، أن جامعة اليرموك تسعى دائما لتذليل العقبات التي تعترض طلبتها في مختلف المجالات.


وبين أنه جرى تخصيص هاتين القاعتين و تزويدهما بالكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى إنشاء مركز الحاسب والمعلومات لنظام الكتروني لهذه الغاية المتمثلة بتسجيل بيانات الطلبة فيما يخص شهادات التطعيم ليتوافق مع إجراءات الجامعة وحرصها الدائم على خدمة طلبتها ليتمكنوا من التقدم للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكل يسر وسهولة.


وفي سبيل التسهيل على الطلبة قال العموش إن بإمكان الطلبة الأردنيين مراجعة مساعدي العمداء في كلياتهم لغايات تصويب أوضاعهم.

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